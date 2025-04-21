В Баку система ливневой канализации не в полной мере отвечает вызовам современного климата, разрабатывается проект модернизации системы.

Об этом заявил глава Исполнительной власти (ИВ) города Баку Эльдар Азизов, комментируя ситуацию после обильных ливней в столице 15-16 апреля.

«Мы получили заблаговременно предупреждение о ливне. Однако, существующая система отвода дождевой воды не смогла в полной мере справиться с современными климатическими вызовами. Насосные станции были перегружены, а трубопроводы уже потеряли необходимую пропускную способность. Это показывает, что инфраструктура города — в первую очередь канализационная система — требует новых подходов», — отметил он.

По словам главы ИВ, подготовка необходимого проекта по модернизации системы ливневой канализации столицы уже началась, а реализация данной программы продлится не менее двух лет.

Чтобы минимизировать опасность во время сильных дождей, Э.Азизов предложил в качестве временной меры ограничить въезд транспортных средств в туннели и подземные переходы во время ливней.