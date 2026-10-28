Армения уже давно прекратила свою деятельность в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и заморозила членство в организации.

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, комментируя слова бывшего генерального секретаря организации Николая Бордюжи.

«Мы не видим возможности возвращения в организацию и изменения наших отношений с ней», — заявил глава МИД на совместном брифинге со своим словенским коллегой в Ереване.

Отметим, что ранее Бордюжа подчеркнул необходимость исключения Армении из ОДКБ.