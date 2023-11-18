ЕС собирается расширяться. В первую очередь это будет касаться постсоветских государств. На очереди Украина, Молдова, Грузия, ну а после подписания мирного соглашения и Армения. Противовес этому блоку из российского ядра не в состоянии противостоять этому процессу, хотя война в Украине, вмешательство в выборы в Молдове, влияние на грузинскую элиту и процессы, развивающиеся в Армении, сильны, однако недостаточны, чтобы остановить тенденцию.

О том, какие процессы развиваются на постсоветском пространстве, рассказал в интервью # латвийский аналитик Алекс Григорьевс.

— Сейчас мы видим, как Армения постепенно отходит от России, и ходят разговоры даже о ее выходе из ОДКБ. А Грузия, Украина и Молдова, возможно, до 2030 года станут членами ЕС. Как вы считаете Россия уже проиграла постсоветское пространство или же эта борьба продолжится?

— Россия проиграла постсоветское пространство уже давно, но все еще сохраняет способность гадить на нем. Вот она нагадила Молдове, продолжительно гадила Армении и Азербайджану, и процесс еще не совсем прекратился; очень серьезно нагадила Грузии, гадит по-крупному Украине. Никто не застрахован, никто не может чувствовать себя в безопасности. Что же касается южнокавказской проблематики, то любое решение достигнутое Азербайджаном и Арменией без участия России будет лучше, чем то, в котором участвует Россия. Для России проблемы Карабаха лишь крючок, на котором можно подвешивать и Армению, и Азербайджан. И Россия успешно этим крючком пользовалась более тридцати лет.

— Сейчас США говорят о том, что они будут уменьшать военную помощь Украине. По всей видимости, это на момент выборов и даже возможного прихода к власти республиканцев. Однако военную помощь увеличивает Германия и в целом ЕС. Насколько долго продлится война в Украине, на Ваш взгляд?

— США — как страна, как администрация Президента — вроде бы ничего подобного не говорили. Проблема в другом: в росте влияния той части Республиканской партии, которая поддерживает кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента. А Трамп, как известно, склонен любить подозреваемого в совершении международных преступлений Владимира Путина. Я думаю, Президент Байден заинтересован в победе Украины до президентских выборов в США, и хочет записать победу Украины как одну из своих заслуг. С другой стороны, отсутствие успеха или того, что можно было бы выдать за успех, весьма усложняет положение Путина перед тем, что будет выдаваться за президентские выборы в России. Одно дело, когда результаты, нарисованные избирательной комиссией, будут оглашаться под победные фанфары и совсем другое – при громогласном отсутствии таковых. В любом случае мы приближаемся к решающему периоду, в начале которого до конца марта 2024 года, Украина должна громко не проиграть, а в конце – до ноября того же года — громко выиграть.

— Сейчас Франция и США укрепляют свои позиции в Армении. В Азербайджане несколько тревожно относятся к этому вопросу. Как вы считаете, Армению будут усиливать против Азербайджана или для того, чтобы вывести ее из под влияния России?

— В интересах Запада мир на Южном Кавказе, достигнутый при ослаблении влияния как России, так и ее союзника Ирана, при сохранении целостности и суверенитета как Азербайджана, так и Армении. Слабое звено при этом как раз Армения, так как суверенитет Азербайджана гарантирован союзом с Турцией, а Иран и Россия будто бы поддерживают Армению. Поэтому замена влияния Ирана и России на влияние Запада в интересах всего региона. Но пока все это поймут и с этим согласятся, может пройти немало времени и может быть наломано немало дров. Очень много будет зависеть от мудрости, выдержанности и терпения лидеров Азербайджана и Армении.