Одним из любимых мною кинофильмов является итальяно-немецкая комедия «Бинго-Бонго», вышедшая на большой экран в 1982 году. Эту кинокомедию с блистательным Адриано Челентано в главной роли посмотрели сотни миллионов, а может и миллиарды людей во всем мире. Речь в ней идет о том, что в диких джунглях Африки исследователи находят человека, воспитанного обезьянами и способного говорить с любыми животными..

Назвав его Бинго-Бонго, они отвозят его в Италию, Там с Бинго-Бонго происходит много разных событий и приключений. К примеру, однажды, Бинго-Бонго оказывается на дискотеке. Этот неумеющий говорить по-человечески продукт обезьяньего воспитания вдруг начинает бить себя кулаками в грудь и кричать, что есть мочи. И толпа людей, подпевая ему, пританцовывает «Uh… uh…»!. Вот – блестящая иллюстрация того, как легко и просто кумиром толпы может стать кто угодно.

В очередной раз эту истину доказал и песенный конкурс «Евровидение». Впрочем, дискуссии о том, насколько этот конкурс является музыкальным, а не политическим или фриковымм, ведутся давно. Потому что мызыка, хорошие, грамотно подобранные композиции и сильные вокальные данные исполнителей давно уже отошли на евросонге на второй или даже третий план. И то, что в финал евросонга не прошел дуэт из Азербайджана, представивший запоминающуюся, красивую песню, исполнители которой имеют прекрасные вокальные данные, является всего лишь очередным тому доказательством.

Но самое очевидное подтверждение того факта, что с евросонгом что-то не так, это имя нынешнего победителя конкурса. Им стал рэпер Nemo из Швейцарии. За песню The Code он получил 591 балл. В своей песне он пел, на минуточку, о своей небинарности. Да, в 2023 году исполнитель объявил о своей небинарной гендерной идентичности и попросил обращаться к нему местоимением «они».

То есть, перед нами не просто нахрапистая пропаганда ЛГБТ, которая шокирует миллионы людей в самых разных странах мира, в том числе и в патриархальных семьях Европы, но и активное продвижение через песенный конкурс чего-то совсем уж запредельного. Чтобы было более понятно напомню, что у небинарных людей идентичность может просто выходить за пределы традиционной бинарной гендерной системы, быть комбинацией мужского и женского гендера (бигендерность, тригендерность), являться плавающей, то есть изменчивой со временем.

Проще говоря, человек может заявить, что является мужчиной или женщиной в зависимости от жизненных обстоятельств, карьерной выгоды, настроения. Куда уже дальше?! Впрочем, ответ на этот вопрос уже был дан в кинокомедии «Бинго-Бонго». Не удивлюсь, если в одном из следующих евросонгов победит тот, кто выйдет на сцену и повторит движения Бинго-Бонго, подпевая себе «Uh… uh…». И победа этого участника будет «объяснена» важностью уважения к звукам, которые издают животные. Впрочем, и без того уже можно констатировать, что евросонг , как «песенный конкурс», давно уже мертв и на его «могилу» можно нести цветы.