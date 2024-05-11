Израильские войска ведут артиллерийский обстрел города Рафах на юге сектора Газа.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, обстрелу и бомбардировкам подверглись центральные и восточные районы города, расположенного на юге палестинского анклава у границы с Египтом. Также поступают данные о бомбардировке северо-восточных кварталов Рафаха.

Кроме того, ливанский телеканал Al Mayadeen информирует об ударах израильских ВВС по городу Хан-Юнис, который также расположен на юге сектора.