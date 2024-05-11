Европейский союз (ЕС) назвал требование Израиля об эвакуации жителей Рафаха «в небезопасные районы» неприемлемым. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в социальной сети X.

«Мы призываем правительство Израиля соблюдать международное гуманитарное право и не предпринимать наземной операции в Рафахе», — подчеркнул он.

Мишель также повторил призывы Евросоюза к открытию пунктов пропуска на границе для поступления в регион гуманитарной помощи. Он также заявил о необходимости продолжить переговоры. Кроме того, Мишель призвал к созданию «независимого Палестинского государства, которое бы жило в мире и безопасности бок о бок с Израилем».