Эвакуация проводится в преддверии запланированного наступления в районе южной части сектора Газа.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, Армия обороны Израиля приступила к эвакуации мирного населения из восточных кварталов Рафаха в рамках подготовки к запланированной военной операции.

По данным издания, военные начали призывать палестинцев покинуть восточные кварталы Рафаха, расположенные недалеко от израильской границы, в преддверии запланированного наступления в районе южной части сектора Газа.

Мирным жителям предлагают перебраться в расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, отмечает издание.