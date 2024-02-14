Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил изданию Zeit, что не верит в существование реалистичного сценария эвакуации мирных палестинцев из Рафаха на юге сектора Газа в случае сухопутного наступления израильских военных.

«Я крайне обеспокоен тем, что может произойти наступление на Рафах, и я не единственный, кто говорит об этом», — сказал он.

Гуманитарную ситуацию в секторе Газа он считает беспрецедентной.

«Так много жертв и разрушений за такое короткое время — такого не было еще никогда. Никогда раньше не было, чтобы были убиты 156 наших сотрудников гуманитарной организации», — подчеркнул генсек ООН.

Он потребовал у Израиля «конкретную информацию, а не пропаганду» относительно связей сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа (БАПОР) с ХАМАС, в которых их обвиняет Израиль.

«Нам нужна конкретная информация от Израиля вместо пропаганды, которую распространяют на все четыре стороны, чтобы поселить идею о том, что все сотрудники БАПОР коррумпированы, что не имеет ничего общего с действительностью», — сказал Гутерриш.(interfax.ru)