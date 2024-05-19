Около 800 тысяч палестинцев были вынуждены бежать из Рафаха после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в южном городе сектора Газа против оставшихся батальонов террористической организации ХАМАС менее чем две недели назад. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) Филип Лазарини в соцсети X. По словам Лазарини, покидающие свои дома палестинцы «оказываются беззащитными», а утверждения ЦАХАЛ о том, что палестинцы могут переместиться в безопасные зоны внутри сектора Газа, являются ложными. «В секторе Газа нет безопасных зон. Ни одно место не является безопасным. Никто не в безопасности», — написал глава БАПОР.

Лазарини также добавил, что в районах, куда бегут палестинцы, отсутствуют «минимальные условия» для оказания экстренной гуманитарной помощи. Основные КПП, через которые можно попасть в сектор Газа, остаются закрытыми или небезопасными из-за боевых действий. По словам главы БАПОР, с 6 мая до южной части сектора добрались только 33 грузовика с гуманитарной помощью, что является «крохотной частью на фоне растущих гуманитарных потребностей и массовых перемещений». Лазарини также заявил о необходимости прекращения огня в Газе, поскольку дальнейшая эскалация приведет лишь «к еще большему хаосу среди гражданского населения».

О возобновлении активных боевых действий в секторе Газа 18 мая сообщило агентство AFP. По его данным, бои ведутся как в расположенном на юге городе Рафах, так и в северном регионе. (dw)