Договоренность об эвакуации через КПП «Рафах» раненых из сектора Газа пока не достигнута. Об этом сообщило телеканалу Al Hadath Палестинское общество Красного Полумесяца.

«До настоящего времени соглашение об эвакуации раненых и [пациентов] в критическом состоянии не было достигнуто», — отметили в организации.

Палестинское общество Красного Полумесяца также выразило разочарование в связи с тем, что в анклав «не были отправлены бензовозы» с топливом. «Мы сожалеем, что поставкам топлива в сектор Газа продолжают препятствовать», — сообщила организация.