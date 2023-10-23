Израиль не требовал от жителей сектора Газа перемещаться на территорию соседнего Египта, а только на юг анклава для их безопасности.

Как передает #, об этом заявил официальный представитель МИД Израиля Хасан Каабия.

«Несколько дней назад ЦАХАЛ предложил создать безопасные коридоры в секторе Газа, особенно на севере Газы, для перемещения на юг, а не в Египет или на Синай, как утверждает ХАМАС, который распространяет ложь», — сказал он.

По его словам, перемещение жителей сектора Газа на юг анклава осуществляется «только ради их безопасности».

«Территория, на которой они находятся, является полем боя, мы же действуем в соответствии с международным правом и стремимся не причинить вред гражданскому населению во время бомбардировок», — заявил Каабия.