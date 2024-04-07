Израильская армия покинула город Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как передает CNN, информацию об этом распространила Армия обороны Израиля. Сообщается, что после нескольких месяцев боев в Хан-Юнисе 98-я дивизия ихраильской армии «выполнила свою задачу» и покинула сектор Газа, чтобы «перегруппироваться и подготовиться к дальнейшим операциям».

Вывод израильских войск вызвал вопросы относительно плана наступления на Рафах. Однако отмечено, что Армия обороны Израиля сохраняет значительную численность своих сил в других районах сектора Газа.