Власти Египта приступили к строительству стены на границе с сектором Газа — рядом с городом Рафах, на который планирует наступать армия Израиля. Об этом сообщила газета The New York Times, проанализировавшая спутниковые снимки и фотографии объекта.

По оценке издания, примерно 5 февраля бульдозеры начали расчищать большой участок земли в буферной зоне к югу от пограничного перехода «Рафах». По словам подрядчика и инженера, которые занимаются объектом, египетская армия поручила им построить в буферной зоне бетонную стену высотой 5 м и тем самым отгородить участок земли площадью 5 кв. км.

Пока неясно, пишет газета, строится ли стена для того, чтобы сдержать приток беженцев из сектора Газа.