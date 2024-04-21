Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что хотел бы видеть Египет, Катар, ООН, Россию, Турцию и в будущем США в числе гарантов безопасности для сектора Газа, но против этого выступает Израиль. Об этом он заявил в интервью телеканалу A haber.

«Наши требования в этом вопросе остаются в силе. Мы хотим, чтобы Египет, Катар, Турция, Россия, ООН были гарантами. Конечно, и США тоже в будущем [смогут присоединиться]. Однако Израиль постоянно выступает против этого. Требование о странах-гарантах мы всегда ставим на первое место», — сказал он.

Рассказывая о текущей ситуации в Газе, Хания отметил, что «сопротивление все еще сильно, оно крепко стоит на ногах, народ сопротивляется, прилагает усилия для защиты». «В каждом районе Газы люди оказывают сопротивление. Израильская армия покинула многие районы, и это придает нам сил», — заявил он. При этом Хания указал, что для Газы «очень ценной является помощь Ливана, без нее палестинцы сражались бы в одиночку». Иран, по его словам, также «уже много лет помогает, что не является тайной».

Говоря о причинах провала переговоров об обмене заложниками и прекращении огня, лидер ХАМАС указал, что «Израиль хочет получить всех заложников и потом снова продолжить военные действия». «Они хотят легализовать оккупацию со стороны израильской армии. Вот почему, например, мы не поднимаем белый флаг в Рафахе. Наше сопротивление будет еще сильнее, и они это увидят. Израиль — единственная сила, которая препятствует установлению режима прекращения огня. И к сожалению, США безоговорочно принимают все, что говорит Израиль», — сказал Хания.

Северные области сектора Газа, по словам Хании, «не получают гумпомощь уже пять месяцев». В связи с этим ХАМАС просит «в первую очередь оказывать давление на Израиль, чтобы сектор мог получать помощь». Хания высоко оценил шаги Турции по введению торгового эмбарго в отношении Израиля и выразил надежду, что и другие страны поступят так же.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу принял главу политбюро ХАМАС в Стамбуле. На встрече обсуждалась ситуация в Газе и перспективы урегулирования конфликта.