Иран пригрозил сухопутным наступлением тем соседям по Ближнему Востоку, которые поддержат новые американские операции против него. Как подчеркнул официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Мохеби, Иран переходит от оборонительной к наступательной доктрине и готов действовать на опережение.

Заявление КСИР прозвучало на фоне сообщений о подготовке Соединенных Штатов и Израиля к новым ударам по Ирану. План этой военной кампании, как утверждают американские официальные лица, уже полностью завершен.

По дипломатическим каналам и в СМИ приходит всё больше тревожных сообщений, а Пентагон наращивает присутствие в Заливе. Израильская и иранская армии приведены в состояние повышенной боевой готовности.

В среду вечером Госдеп США распорядился о выезде из Саудовской Аравии сотрудников американского правительства, чье присутствие не является необходимым, и членов их семей, поскольку «боевые действия могут очень быстро выйти за пределы непосредственного района конфликта».

Ряд СМИ передали, со ссылкой на дипломатические источники, что покинуть территорию также было приказано семьям сотрудников посольств в ОАЭ, Иордании, Катаре и Бахрейне.

Иран уже несколько недель предупреждает, что перестроил свою оборону и любой удар будет встречен «сокрушительным ответом по интересам США и гражданской инфраструктуре по всему региону». Ответ, по заявлениям Тегерана, будет куда тяжелее прежних ударов по странам Залива и более продолжительным.

Иранские официальные лица и Корпус стражей исламской революции заявляют, что на 100% уверены в том, что США и Израиль нанесут новые удары.

В среду, выступая на церемонии выпуска офицеров ЦАХАЛ, Биньямин Нетаньяху заявил, что режим в Тегеране должен быть окончательно свергнут, поскольку аятолла Моджтаба Хаменеи «решил идти по стопам своего отца и вновь попытаться создать бомбы смерти».