Франция не испытывает страха из-за решения президента России снизить порог для нанесения ядерного удара, заявил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро. «Это всего лишь риторика. Мы не позволим себя запугать этими угрозами», — сказал он в эфире Cnews.

Барро напомнил, что Путин использует ядерный шантаж «последние два с половиной года, чтобы вызвать беспокойство» стран НАТО. По его словам, изменение российской ядерной доктрины также не стало сюрпризом, в том числе потому, что это было анонсировано несколько недель назад.

В то же время министр повторил призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к Путину о возвращении «к здравому смыслу» и сохранении ответственного подхода к применению ядерного оружия. Барро также напомнил, что Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН.

Вместе с тем министр не считает, что одобрение ударов западными дальнобойными ракетами по России можно воспринимать как агрессию НАТО, поскольку Москва сама спровоцировала эту эскалацию привлечением северокорейских войск и прочим. В то же время, с точки зрения Барро, сложившаяся ситуация не помешает проведению мирных переговоров между Украиной и Россией и даже позволит Киеву прийти на них с более сильной позицией.

Путин одобрил изменение ядерной доктрины в тот момент, когда ВСУ применили американские ракеты ATACMS для удара по оружейному арсеналу в Брянской области, воспользовавшись недавно полученным разрешением от уходящей администрации президента Джо Байдена на 1000-й день войны. Соответствующий указ был подписан российским президентом 19 ноября.

Это обновление доктрины стало самым значительным с советских времен. Отныне применение ядерного оружия возможно, если Россию атакуют беспилотники и крылатые неядерные ракеты либо возникает угроза потери части территорий. Кроме того, Москва будет рассматривать непрямое участие ядерных держав в конфликте как их «нападение», а под «агрессией» будет пониматься создание угрозы не только суверенитету, но и территориальной целостности, причем не только России, но и Беларуси.

США также не увидели причин корректировать свою позицию по ядерному оружию в ответ на решение Путина снизить порог его применения. Представитель Совета национальной безопасности назвал шаг российского президента продолжением той же безответственной риторики, которую тот постоянно использует после вторжения в Украину. При этом американский чиновник назвал участие тысяч северокорейских солдат в войне серьезной эскалацией со стороны Москвы, которая требует ответных мер.

В свою очередь в правительстве Великобритании заявили, что это очередной «пример безответственности» со стороны «извращенного российского правительства», который не остановит Лондон в поддержке Украины.