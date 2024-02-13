Министр по делам ЕС Чехии Мартин Дворжак назвал блефом слова бывшего президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО, не выполнивших в полной мере свои обязательства по взносам в альянс.

«То, что Россия якобы может напасть на какую-либо из стран — членов НАТО, не самая горячая тема. Это может быть блефом со стороны Трампа», — сказал Дворжак в интервью порталу Euractiv. По его мнению, такие высказывания могут быть связаны с предвыборной кампанией в США. «Я бы подождал и посмотрел, как он поведет себя, когда и если станет избранным президентом <…>», — добавил он. Политик отметил, что ни один американский лидер не откажется от «ведущий роли страны на мировой арене», и он «будет удивлен», если это изменится.

Такого же мнения придерживается министр обороны Чехии Яна Чернохова, которая считает высказывания Трампа частью его предвыборной риторики, отражающей тем не менее позицию значительной части населения США. При этом она выразила уверенность, что «все страны НАТО придут на помощь друг другу в случае [возможного] нападения», так как они приняли на себя строгие обязательства при заключении Североатлантического договора.

10 февраля Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, вспомнил одну из встреч с лидерами НАТО. По его словам, тогда один из президентов спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны РФ, если какая-то страна не будет делать взносы на оборону в НАТО. Трамп тогда ответил, что не будет такую страну защищать и, более того, «поощрял бы делать все, что они (РФ) захотят». Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто из лидеров задал ему такой вопрос. (ТАСС)