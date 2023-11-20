Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается восстановить репутацию среди населения еврейского государства путем бомбежек больниц на территории сектора Газа. Соответствующее заявление он сделал после заседания кабинета министров, сообщает РИА Новости.

«Нетаньяху пытается восстановить свою утраченную репутацию среди израильского народа путем бомбардировок больниц, культовых сооружений и школ», — сказал президент Турции.

По его словам, почти все больницы в анклаве либо разрушены, либо повреждены, либо пришли в негодность для эксплуатации.

«Мы все следили за зверствами, творившимися в баптистских больницах «Аль-Ахли» и «Аш-Шифа», и понимали, что заявления Израиля об этих больницах были абсолютно ложными», — констатировал Эрдоган.