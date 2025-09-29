Он заявил, что арабские и мусульманские страны обязались в рамках плана в кратчайшие сроки «демилитаризовать Газу». Он также сказал, что предусмотрено полное уничтожение тоннелей и производственных объектов ХАМАС.

План также включает в себя обучение местной полиции, а Армия обороны Израиля должна поэтапно вывести войска из Газы.

Трамп заявил, что тесно сотрудничает с Биби Нетаньяху ради достижения «мира на Ближнем Востоке».

«Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Его главное условие: все заложники — живые и мертвые — должны быть возвращены в течение 72 часов.

Он заявил, что всем сторонам дан шанс сделать это мирным путем, но если ХАМАС отвергнет план или примет его на словах, но не выполнит, Израиль «доделает свою работу».

«Это можно сделать легким путем, а можно и сложным, но это будет сделано», — предупредил израильский лидер.

Он также напомнил, что Израиль не для того вел «ужасную борьбу», чтобы ХАМАС остался в Газе.

Израиль выдвигает условие, что палестинская администрация (Западного берега — ред.) не может играть никакой роли в секторе Газа без «радикального и всестороннего пересмотра» положения дел.

В целом, из речи Нетаньяху следует, что он доволен предложенным планом. По его словам, план гарантирует, что Израиль больше не будет подвергаться угрозам со стороны ХАМАС.

По мнению израильского лидера, сегодняшняя встреча в Белом доме — критически важный шаг не только для прекращения войны в Газе, но и для установления мира на всем Ближнем Востоке.