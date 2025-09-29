Президент Дональд Трамп, обсуждавший в понедельник в Белом доме новый мирный план по урегулированию в секторе Газе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил журналистам, что мирное соглашение «более чем близко». Он поблагодарил Биньямина Нетаньяху за то, что тот принял план, назвал его «воином» и пообещал любую поддержку, чтобы израильский лидер «сделал то, что он должен сделать».
«Это потенциально один из величайших дней в истории цивилизации, — добавил Трамп. — Сегодня исторический день для мира».
Незадолго до начала пресс-конференции лидеров двух стран Белый дом опубликовал предлагаемый план, содержащий 21 основной пункт и начинающийся с того, что Газа становится «зоной, свободной от террора и радикализма», которая не представляет угрозы для своих соседей.
По словам Трампа, в план внесли свой вклад многие страны. Он поблагодарил «лидеров арабских и мусульманских стран за их поддержку» в разработке этого предложения вместе со многими союзниками в Европе.
Он заявил, что арабские и мусульманские страны обязались в рамках плана в кратчайшие сроки «демилитаризовать Газу». Он также сказал, что предусмотрено полное уничтожение тоннелей и производственных объектов ХАМАС.
План также включает в себя обучение местной полиции, а Армия обороны Израиля должна поэтапно вывести войска из Газы.
Трамп заявил, что тесно сотрудничает с Биби Нетаньяху ради достижения «мира на Ближнем Востоке».
«Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Его главное условие: все заложники — живые и мертвые — должны быть возвращены в течение 72 часов.
Он заявил, что всем сторонам дан шанс сделать это мирным путем, но если ХАМАС отвергнет план или примет его на словах, но не выполнит, Израиль «доделает свою работу».
«Это можно сделать легким путем, а можно и сложным, но это будет сделано», — предупредил израильский лидер.
Он также напомнил, что Израиль не для того вел «ужасную борьбу», чтобы ХАМАС остался в Газе.
Израиль выдвигает условие, что палестинская администрация (Западного берега — ред.) не может играть никакой роли в секторе Газа без «радикального и всестороннего пересмотра» положения дел.
В целом, из речи Нетаньяху следует, что он доволен предложенным планом. По его словам, план гарантирует, что Израиль больше не будет подвергаться угрозам со стороны ХАМАС.
По мнению израильского лидера, сегодняшняя встреча в Белом доме — критически важный шаг не только для прекращения войны в Газе, но и для установления мира на всем Ближнем Востоке.
Нетаньяху также поблагодарил израильских солдат, которые, как он выразился, сражаются «как львы против варварства».
Дональд Трамп призвал палестинцев «взять на себя ответственность» за свою дальнейшую судьбу.
У палестинцев была тяжелая жизнь с ХАМАС, но если они не согласятся с его планом, то винить в этом будут только себя, сказал Трамп.
Корреспонденты Би-би-си в Вашингтоне сообщают, что частью плана Белого дома, судя по всему, является четкое намерение дать понять ХАМАС, что, если они откажутся его принять, то США снимают с себя всякую ответственность за дальнейшую возможную военную эскалацию со стороны Израиля.
Дональд Трамп также заявил, что США хотят наладить отношения с Ираном. По его словам, не исключено, что эта страна тоже захочет в будущем присоединиться к Авраамовым соглашениям (так называют серию договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских/мусульманских государств).
«В какой-то момент Иран станет участником соглашений», — сказал президент США, добавив, что это было бы «для них очень выгодно с экономической точки зрения». (bbc.com)