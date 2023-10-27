Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписывать план наземной операции в секторе Газа, который ему представило командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), рассказали The New York Times два информированных источника.

По их словам, Нетаньяху хочет получить единогласное одобрение плана членами чрезвычайного правительства, которое было сформировано в стране совместно с оппозицией после нападения ХАМАС 7 октября.

В частности, Нетаньяху опасается давать военным разрешение на проведение операции в Газе самостоятельно, поскольку боится падения общественного доверия и возможных обвинений в случае провала, сказали NYT опрошенных аналитики.

В то же время нерешительность Нетаньяху разозлила старших офицеров ЦАХАЛ, говорят источники. По их словам, взаимная подозрительность между военными и премьер-министром стала настолько сильной, что госслужащие запретили военным проносить на заседания записывающие устройства.

Разногласия связаны также и с целями операции. Нетаньяху хочет одновременно добиться освобождения заложников и уничтожить ХАМАС, но найти баланс между этими задачами довольно сложно, отмечают собеседники NYT. Этот раскол проявился 26 октября, когда министр обороны Израиля Йоав Галлант в своей речи не назвал спасение заложников одной из военных целей ЦАХАЛ.

Также ведутся споры о том, как следует проводить операцию — одним натиском или серией более мелких вторжений. Под вопросом остается и то, кто будет управлять Газой после уничтожения ХАМАС. «Некоторые говорят, что нужно начать — потом можно будет подумать о следующем этапе. Но мы, как руководство, как государственные деятели, должны поставить цели, и цели должны быть очень четкими», — отметил член комитета по иностранным делам и обороне израильского парламента Данни Данон.

В то же время, как показал порос газеты Maariv, 80% опрошенных жителей Израиля, включая 69% респондентов, голосовавших за партию «Ликуд» Нетаньяху на прошлогодних выборах, считают, что премьер-министр должен быть привлечен к ответственности за нападение боевиков ХАМАС. Только 8% израильтян считают, что Нетаньяху не должен нести ответственности за это.

В офисе премьер-министра отказались комментировать противоречия с военными, сославшись на речь Нетаньяху, которую он произнес 25 октября. «Мы поставили перед этой войной две цели: ликвидировать ХАМАС, уничтожив его военный и управленческий потенциал, и сделать все возможное, чтобы вернуть наших пленников домой», — сказал премьер Израиля. (moscowtimes.ru)