Франция может однажды провести военную операцию в Украине против России, об этом в интервью газете La Parisien заявил президент Эммануэль Макрон.

«Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — сказал он.

Президент Франции подтвердил, что Генштаб страны готовит сценарии «на всякий случай». Он отметил, что обязанностью страны является подготовка ко всем возможным сценариям и что не делать этого было бы ошибкой.