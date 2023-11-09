Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не согласился с предложением установить режим прекращения огня в секторе Газа сроком на пять дней в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых боевиками палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, израильский премьер категорически отверг сделку на ранних переговорах после того, как боевики ХАМАС напали на территорию Израиля 7 октября. Переговоры возобновились после начала наземной операции Израиля 27 октября, однако по данным источников The Guardian, Нетаньяху продолжает занимать жесткую позицию в отношении предложений, предполагающих прекращение огня в обмен часть заложников.