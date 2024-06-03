Израиль может согласиться сделать паузу в боевых действиях в секторе Газа сроком на 42 дня ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников, но затем продолжит операцию. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников. Но мы не можем прекращать войну. Иранцы и все наши враги смотрят на нас, желая увидеть, сдадимся ли мы. Распространяется очень много ложных новостей», — сказал премьер на закрытом заседании в комиссии Кнессета (парламент) по иностранным делам и обороне, сообщила газета Israel Hayom.

Как передает газета The Times of Israel, на совещании Нетаньяху заявил депутатам о некорректном изложении президентом США Джо Байденом параметров обсуждаемой сделки о прекращении огня в Газе. По словам премьера, Израиль не соглашался на бессрочное перемирие и намерен в любом случае возобновить боевые действия. «Предложение, которое представил Байден, является неполным. Война будет остановлена для возвращения наших заложников, после чего мы проведем обсуждение [следующего этапа урегулирования]. Есть и другие детали, которые президент США не представил общественности», — сказал Нетаньяху.