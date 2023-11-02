Президент США Джо Байден заявил о необходимости приостановить наземную операцию Израиля в секторе Газа, чтобы спасти жизни людей, находящихся в заложниках у боевиков ХАМАС.

«Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает дать время, чтобы вывести заключенных», — сказал Байден на предвыборном мероприятии по сбору средств в Миннеаполисе. Позднее Белый дом уточнил, что Байден имел в виду заложников — тех, кого боевики ХАМАС захватили в ходе атаки на Израиль 7 октября.

При этом президент США признал неосуществимыми призывы к полному прекращению огня в зоне военного конфликта. По его словам, Израиль совершает «абсолютно легитимные действия» по собственной обороне. Однако Байден подчеркнул, что израильским военным необходимо думать о сохранении жизней мирных жителей сектора Газа и следовать международному гуманитарному праву.

Американский лидер также заявил, что это он убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дать время на вывод пленных перед началом наземной операции и уговорил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси позволить иностранцам и раненым палестинцам покинуть сектор Газа через КПП «Рафах».

Президент анонсировал, что сектор Газа в самое ближайшее время смогут покинуть около 1 тыс. иностранцев. Они отправятся из палестинского полуэксклава в Египет через КПП «Рафах». До этого, по данным CNN, сектор Газа покинул по меньшей мере 361 иностранный гражданин.

Ранее израильский чиновник сообщил изданию Politico, что Тель-Авив «готов обсудить гуманитарную паузу на несколько часов», но не дней. В то же время возможность полного прекращения огня Израиль обсуждать отказывается. (moscowtimes.ru)