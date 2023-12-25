Израиль в ближайшие дни приступит к углублению наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании парламентской фракции партии «Ликуд», его процитировала газета The Jerusalem Post.

«Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться, и в ближайшие дни мы будем углублять боевые действия», — сказал глава израильского правительства.

По его словам, битва на территории анклава будет долгой и пока не близится к окончанию.

Нетаньяху добавил, что только вернулся из сектора Газа, где встречался с дивизией резервистов. Все военнослужащие просили его не останавливаться и идти до конца, подчеркнул премьер-министр Израиля.