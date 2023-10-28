Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг призвал к созданию гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из затронутой боевыми действиями части сектора Газа и к паузам в ведении огня для оказания помощи гражданским, передает ТАСС.

«По ситуации на Ближнем Востоке необходимо придерживаться позиций, четко выраженных главами государств и правительств [Евросоюза] в рамках Совета ЕС. Самое решительное осуждение ХАМАС за жестокие и неизбирательные террористические атаки на израильской территории. [Признание] права Израиля защищать себя в соответствии с международным правом», — отметил глава австрийской дипломатии на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

При этом Шалленберг считает необходимым призвать ХАМАС «немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий» и оказать помощь всем нуждающимся в секторе Газа. Он указал на необходимость «создания гуманитарных коридоров и паузы для гуманитарных нужд».