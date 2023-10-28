Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в субботу заявил, что необходимо добиться прекращения огня в секторе Газа с целью обеспечить поставки гуманитарной помощи в анклав.

«Крайне нужна передышка в боевых действиях для обеспечения гумпомощи», — написал Боррель в соцсети X.

«Газа полностью обесточена, она находится в изоляции, а тяжелые обстрелы продолжаются. В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заявляют об отчаянной ситуации для жителей Газы, где нет электричества, еды, воды. Слишком много мирных жителей, включая детей, убиты. Это против международного гуманитарного права», — отметил он, передает Интерфакс.

В то же время он осудил любые атаки против мирных жителей, включая неизбирательные ракетные обстрелы Израиля. Боррель призвал к немедленному, без всяких условий, освобождению всех заложников в секторе Газа.