Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, его французский коллега Эмманюэль Макрон и король Иордании Абдалла II призвали восстановить соглашение о прекращении огня в секторе Газа, вступившее в силу 19 января. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам их встречи в Каире.

«На фоне возобновления израильских ударов по сектору Газа призываем к немедленному возврату режима прекращения огня и к реализации соглашения, которое вступило в силу 19 января», — говорится в документе. Лидеры стран подчеркнули, что подписанная в январе сделка «гарантировала освобождение [израильских] заложников и [палестинских] заключенных и их безопасность».