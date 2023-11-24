Договоренности о прекращении огня в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Об этом информировал телеканал Al Hadath.

Соглашение о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве между сторонами конфликта начало действовать в 07:00 по местному времени (08:00 по бакинскому времени). В прямом эфире телеканал транслирует кадры административного центра сектора — города Газа, в котором пока сохраняется спокойная обстановка.

Газета The Times of Israel также сообщила, что четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, достигнутое при посредничестве Катара, вступило в силу в 08:00 по бакинскому времени.



В часы, предшествовавшие временному прекращению огня, израильская армейская пресс-служба дважды сообщала о срабатывании сирен в граничащих с палестинским анклавом районах, отмечает издание.