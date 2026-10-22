Министры иностранных дел пяти стран Центральной Азии посетят Грузию 23 октября для участия во встрече в черноморском курортном городе Батуми. Встречу в таком формате впервые в истории независимой Грузии проведет глава МИД страны Мака Бочоришвили.
Как заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, в последнее время сотрудничество Тбилиси со странами Центральной Азии развивается особенно динамично. Об этом свидетельствуют участившиеся визиты на высоком уровне, а также установление стратегического партнерства с Казахстаном и Узбекистаном.
«Особенно заметны в последнее время темпы экономического развития как Грузии, так и стран Центральной Азии. Можно сказать, что наши стратегические цели в экономической сфере совпадают», – отметил Хвтисиашвили.
По его словам, встреча в Батуми станет важной возможностью для углубления политического и экономического сотрудничества, а также развития региональных связей.
«Мы считаем, что встреча министров иностранных дел будет способствовать более тесному сотрудничеству Кавказского и Центральноазиатского регионов, экономической и геополитической стабильности, укреплению связанности. Надеемся, что встречи подобного типа и формата будут продолжаться и в будущем», – заявил замминистра.
В Грузию прибудут заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов.