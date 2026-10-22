Министры иностранных дел пяти стран Центральной Азии посетят Грузию 23 октября для участия во встрече в черноморском курортном городе Батуми. Встречу в таком формате впервые в истории независимой Грузии проведет глава МИД страны Мака Бочоришвили.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, в последнее время сотрудничество Тбилиси со странами Центральной Азии развивается особенно динамично. Об этом свидетельствуют участившиеся визиты на высоком уровне, а также установление стратегического партнерства с Казахстаном и Узбекистаном.