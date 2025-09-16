Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth сделал очередной пост об Азербайджане.

Он поделился своей совместной фотографией с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Для меня большая честь помочь разрешить войну между Азербайджаном и Арменией, а также быть друзьями с этими двумя великими лидерами, президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Это дружба для меня — вечная, но, что более важно, для Соединенных Штатов”, — написал Трамп.