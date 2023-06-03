Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увеличить поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

«Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба». С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тысяч тонн», — отметил Токаев на саммите Центральная Азия-Европейский союз.

Токаев уточнил, что у властей республики есть достаточный потенциал, чтобы довести объем поставок нефти до 1,2 млн тонн каждый год и увеличивать его в будущем.