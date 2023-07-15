15 июля президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы по итогам встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Брюсселе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Шарль Мишель в заявлении сказал:

-Мы только что завершили шестую встречу с Президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном. Мы вновь откровенно, честно и содержательно обменялись мнениями. Наша встреча стала последней в серии интенсивных и продуктивных встреч на высоком уровне с участием руководителей Армении и Азербайджана, вице-премьеров и министров иностранных дел, состоявшихся с начала мая в Брюсселе, Кишинёве, Вашингтоне, Москве и на двусторонней границе.

Происходит один из самых полных и энергичных этапов переговоров между Арменией и Азербайджаном. Я поблагодарил лидеров за их твёрдую приверженность мирному процессу и призвал их и впредь предпринимать смелые шаги для обеспечения решительного и необратимого прогресса на пути нормализации отношений. И хотя наша встреча прошла в условиях тревожного роста напряжённости на местах, я отметил важный импульс в политических дискуссиях и усилиях.

Мы обсудили все вопросы повестки дня.

Суверенитет и территориальная целостность. Лидеры Армении и Азербайджана ещё раз полностью подтвердили своё уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга, исходя из понимания того, что территория Армении составляет 29,8 тысячи квадратных километров, а Азербайджана — 86,6 тысячи квадратных километров.

Делимитация границ. Оба лидера подтвердили свою твердую приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве политической основы для делимитации.

Я приветствовал состоявшееся 12 июля заседание двух пограничных комиссий. Продвинулась работа по разработке уставов этих комиссий и обсуждению основ делимитации.

И что очень важно — лидеры договорились об интенсификации и ускорении работы комиссий.

Коммуникации. За последние два месяца стороны также достигли явного прогресса в обсуждениях, связанных с разблокированием транспортных и экономических связей в регионе. Мы обсудили механизмы будущих транспортных отношений, в рамках которых будут уважаться принципы суверенитета, юрисдикций и взаимности.

Строительство железнодорожных путей сообщения должно быть начато незамедлительно. ЕС готов оказать финансовую поддержку. Некоторые детали еще требуют уточнения, но позиции по этому вопросу уже сближаются, варианты активно изучаются.

Гуманитарные поставки. Мы обсудили положение армянского населения Карабаха и ситуацию вокруг Лачинского коридора. Нынешнее положение дел явно неустойчиво и не отвечает ничьим интересам. Мы также обсудили возможные конкретные шаги, которые помогут вернуть ситуацию в нормальное русло.

Я подчеркнул необходимость открытия Лачинской дороги. Я также отметил готовность Азербайджана поставлять в равной степени гуманитарные грузы через Агдам. Считаю оба варианта важными и поощряю гуманитарные поставки с обеих сторон для удовлетворения потребностей населения.

Я также приветствовал возобновление работ Международного Комитета Красного Креста по медицинским эвакуациям.

Права и безопасность. Прежде всего следует заверить население на местах в том, что их права и безопасность будут обеспечены.

В этом контексте я выразил поддержку ЕС прямого диалога между Баку и представителями армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Этот диалог должен придать уверенность, столь необходимую всем участникам процесса.

Задержанные. Мы также обсудили вопросы, связанные с задержанными. Лидеры подтвердили свою приверженность джентльменскому пониманию того, что процесс освобождения солдат, случайно перешедших на другую сторону, будет облегчен.

Я выступил за то, чтобы задержанные были освобождены с обеих сторон.

Обсуждалась также важность обеспечения более тесного сотрудничества в решении вопросов, связанных с судьбой пропавших без вести лиц и разминированием. Я вновь призвал стороны обмениваться как можно большим объемом информации.

Последующие действия. Мы договорились, что наши команды будут поддерживать тесный контакт, чтобы обеспечить в будущем конкретные действия в отношении обсуждённых сегодня вопросов. Реальный прогресс зависит от последующих шагов, которые необходимо будет предпринять в ближайшем будущем.

В первоочередном порядке необходимо прекратить насилие и резкие высказывания, дабы создать надлежащие условия для переговоров о мире и нормализации обстановки.

Я также подтвердил свое намерение пригласить лидеров Армении и Азербайджана на очередную встречу в Брюсселе после лета, а также на очередную пятистороннюю встречу с участием лидеров Франции и Германии в Гранаде на полях следующего саммита Европейского политического сообщества.