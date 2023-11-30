Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал создать оборонительный союз, подчеркнув необходимость как продолжать поддерживать Украину, так и обеспечивать собственную безопасность Европы. Об этом информирует издание The Guardian.

Выступая на оборонной конференции, Мишель сказал, что «пришло время создать настоящий оборонительный союз в сочетании с настоящим оборонным единым рынком». По его словам, Европа должна сосредоточиться на двух целях.

«Во-первых, наша поддержка — наша железная военная поддержка народа Украины, потому что безопасность Украины – это наша безопасность, это вся наша безопасность. И во-вторых, я еще раз повторяю, мы должны сделать нашу защиту – нашу европейскую защиту – сильнее сейчас, завтра и в будущем», — подчеркнул Мишель.

Он также считает, что несмотря на беспрецедентную помощь Европы Украине, нужно делать больше.

«Мы все знаем, что нам нужно сделать больше — больше ракет, больше боеприпасов, больше систем ПВО и быстрее. И это обязательство — обязательство перед украинским народом, а также перед нашими гражданами. Защищая Украину, мы защищаем себя, и наша длительная сильная военная поддержка также посылает сигнал нашим партнерам, особенно нашим американским союзникам – четкий сигнал о том, что мы относимся к нашей безопасности серьезнее, чем когда-либо», — подчеркнул президент Европейского совета.

Мишель также призвал к более эффективной координации европейских расходов на оборону, а также к большей роли Европейского оборонного агентства и увеличению финансирования оборонной промышленности.