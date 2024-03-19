Страны Евросоюза должны перевести свою экономику на военные рельсы и сделать все возможное, чтобы обеспечить победу Украины над Россией, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Россия представляет серьезную военную угрозу нашему европейскому континенту и глобальной безопасности. Если мы не обеспечим необходимый ответ ЕС и не предоставим Украине достаточно помощи, мы будем следующими», — написал Мишель в колонке накануне очередного саммита европейских лидеров в Брюсселе.

В связи с этим глава Евросовета предложил европейским странам пересмотреть подход к экономике и поставить вопросы обороны на первое место. «Мы должны быть готовы к обороне и перейти в режим «военной экономики». Пришло время взять на себя ответственность за нашу безопасность. Мы больше не можем рассчитывать на других или зависеть от результатов выборов в США или где-либо еще», — отметил Мишель.

По его данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину европейская оборонная индустрия увеличила свои мощности на 50% и к концу 2025 года удвоит ежегодные объемы производства артиллерийских снарядов до 2 млн единиц. В то же время Мишель отметил, что ЕС в целом направляет на военные нужды меньше, чем заявленная цель НАТО в 2% валового внутреннего продукта, тогда как Россия в прошлом году потратила на оборону 6% своего ВВП.

Также Мишель призвал использовать европейские средства для поставок военного оборудования Киеву и направить «масштабные доходы от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины».

Кроме этого, глава Евросовета считает необходимым, чтобы страны ЕС удвоили закупки у оборонной индустрии к 2030 году. Для этого можно начать выпускать европейские оборонные облигации, которые позволят привлечь средства на покупку вооружений, а также инвестиции в оборонную индустрию, отметил Мишель.

Заявление главы Евросовета прозвучало на фоне проблем с финансовой и военной помощью Украине со стороны США. Американский конгресс с октября прошлого года не может одобрить пакет помощи на $61,4 млрд, а баллотирующийся вновь на пост президента США Дональд Трамп призывает выдать эти средства Киеву в качестве кредита. Также Трамп, который имеет высокие шансы на победу, говорил, что в случае его избрания главой Белого дома он не станет защищать союзников по НАТО, если они не направят на нужды обороны необходимые суммы. (moscowtimes.ru)