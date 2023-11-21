В то время как Россия, Китай и некоторые другие развивающиеся страны призывают к дедолларизации мировой экономики, Хавьер Милей выиграл в воскресенье президентские выборы в Аргентине в том числе под лозунгом отказа от песо и перехода на доллар США. Во время предвыборной кампании он выступал с плакатом в виде 100-долларовой купюры (с собственным изображением вместо портрета Бенджамина Франклина), с такими же плакатами ходили его сторонники.

Милея называют то радикальным либертарианцем, то анархо-капиталистом. «Сегодня прекращает действовать модель всепроникающего государства, которая приносила пользу избранным и заставляла страдать большинство. Все проблемы Аргентины, прежде всего бедность и социальная незащищенность, имеют одно решение – если мы снова упадем в объятия свободы!» – заявил он после победы со счетом 55,8% против 44,2% над представителем истеблишмента, министром экономики действующего левоцентристского правительства Серхио Массой.

53-летний Милей – новое лицо на политической арене Аргентины (он служит первый срок в качестве конгрессмена), и это во многом привлекло к нему избирателей. Аргентина десятилетиями не может выбраться из перманентного кризиса, иногда обращаясь к правым политикам, чтобы они помогли стабилизировать экономику. Когда те начинают проводить болезненные реформы, избиратели снова возвращаются к левым популистам. Так было, например, с Маурисио Макри, который стал президентом в 2015 гг. после 12-летнего правления мужа и жены Киршнер. Но его в 2019 г. аргентинцы снова сменили на левого политика Альберто Фернандеса, который сделал вице-президентом все ту же Кристину Киршнер (несмотря на то, что она была замешана в нескольких коррупционных скандалах).

Результатом очередного правления перонистов (представителей партии, основанной в середине ХХ в. президентом Хуаном Пероном) стала инфляция в 143%, одна из самых высоких в мире, падение курса песо за четыре года на 90%, дефицит бензина и рост доли населения, живущего за чертой бедности, до 40%. Имеющие накопления аргентинцы спасают деньги за границей: там они держат около $250 млрд – во много раз больше, чем жители других латиноамериканских стран, по оценке Института международных финансов.

Милей хочет закрыть центральный банк или как минимум лишить его возможности печатать деньги для финансирования бюджетного дефицита, что подстегивает инфляцию. Он пообещал радикально сократить коррумпированные государственные органы, урезать госрасходы, открыть экономику для мировых рынков и продать государственные активы, такие как нефтяная компания YPF. Акции YPF на торгах в Нью-Йорке (аргентинский фондовый рынок в понедельник закрыт) взлетели более чем на 20%, а бумаги финансовых компаний Banco Macro и Grupo Financiero Galicia – на 14%.

Национальная валюта «не стоит даже экскрементов», заявлял Милей. Хранить деньги в песо, по его мнению – чистое безумие: «В песо – никогда. Этот мусор не подходит даже в качестве удобрения».