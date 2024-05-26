Тенденция повышенного спроса на доллары обнаружила долгожданный спад: следуя отчетности Центробанка, недавние торги отметились снижением продаж, а спрос на последнем майском аукционе уменьшился на 10 процентов – до 69,6 млн долларов. Для сравнения, в ходе предыдущих торгов банки запросили 77,9 млн долларов.

Стабильно нараставший на протяжении всего текущего года интерес к американской валюте в главном банке объяснили «общей возросшей инвестиционной динамикой» и «необоснованной активностью» населения. В более ранних мартовских заявлениях причиной растущих продаж регулятор называл государственные инвестиции и усиленное финансирование импорта:

«За первые два месяца 2024 года ненефтяные инвестиции выросли в годовом сравнении на 17,1%, причем их значительная часть финансировалась за счет внутренних источников. Это сопровождалось ростом предоплат по ненефтяному импорту. Указанное подтверждает рост спроса на валюту», — сообщали в ЦБА, отмечая, что валютный рынок функционирует в условиях профицита платежного баланса. Позже на майской пресс-конференции председатель Центробанка Таоех Кязымов объяснил первоначальный рост продаж увеличением расходов госбюджета с акцентом в сторону капитальных затрат в инфраструктуру и прочие долгосрочные активы.

Помимо этого, отмечался солидный рост авансовых платежей юридических лиц и рост и инвестиционный всплеск. Среди прочего глава Центробанка указал на «неоправданную активность населения». В результате этого с начала года на валютных аукционах было продано 2,857 млрд долларов. Причем, максимальный спрос фиксировался на февральских аукционах. В январе 2024 года коммерческие банки приобрели 417,1 млн долларов, в феврале — 870,6 млн, в марте — 498,3 млн, в апреле — 623,4 млн. Для сравнения, за весь прошлый год по линии Центробанка было продано 3,836 млрд долларов.

В публичных заявлениях различных источников можно услышать, что курс маната к доллару будет стабилен в условиях снижения спроса и позитивных макроэкономических показателей, обусловленных ростом котировок нашей нефти. При этом бытует мнение, что высокие цены уже не компенсируют снижения нефтедобычи. На этом фоне, по прогнозам Центробанка, в нынешнем году общий профицит платежного баланса составит 7 млрд долларов, тогда как в прошлом году общий профицит по этому показателю составил 5,3 млрд – на 42,9% меньше позапрошлого года.

В то же время положительное сальдо внешнеторгового баланса понизилось за истекшие месяцы на фоне снижения добычи и экспорта нефти до 2,7 млрд долларов, отмечается в данных Государственного таможенного комитета. Для сравнения, в январе-марте минувшего года положительная разница между доходами и расходами была на уровне 7 млрд долларов. Другие показатели нынешнего финансового года также отличаются выраженным спадом и держат ситуацию в напряжении.

Из последней отчетности таможенного ведомства можно увидеть, что торговый оборот за четыре месяца сократился к отчетному времени прошлого года и составил 13,6 млрд долларов, где на долю экспорта приходится 8,16 млрд долларов, импорт составил 5,4 млрд. Если сравнивать, за январь-апрель минувшего года внешняя торговля была на уровне 17, 8 млрд долларов. В структуре внешнеторгового оборота 12,5 млрд занимал экспорт, а на долю импорта пришлось 5,2 млрд долларов.

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и прибыльного газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз в I-ом квартале тоже уменьшились на 43,3 процента – до 1 млрд 526,3 млн. долларов. В общем объеме этих поступлений доходы от продажи прибыльной нефти с блока АЧГ составили 1 млрд 447,8 млн долларов (спад на 29,2 процентов). На доходы от продажи прибыльного газа и конденсата, добытых с месторождения Шах-Дениз, пришлось 78,5 млн (спад в 8,2 раза). Доходы от продажи конденсата составили $15,7 млн

В такой ситуации понижение спроса на доллары, безусловно, поддержит планы правительства по удержанию национальной денежной единицы к резервной валюте. По мнению аналитиков, политика стабильной валюты не теряет своего политического содержания. Одним из оснований для этого называли достаточно консервативную цену отсечения нефти в бюджете на уровне 60 долларов за баррель. Однако в новых планах правительства повысить эту планку до 70 – 75 долларов.

По мнению экспертов, курс маната к доллару зависит от не только от макроэкономических показателей, но и воли Центробанка. Последнее обстоятельство диктуется возможностями Государственного нефтяного фонда и не теряет привязки к нефтегазовым прибылям.