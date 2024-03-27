Никакая сила не может остановить темпы научно-технического прогресса Китая, народ которого имеет законные права на развитие. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с и. о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, который находится в Китае с двухдневным рабочим визитом.

«Китайский народ имеет законные права на развитие, и никакая сила не может остановить темпы научно-технического прогресса Китая», — приводит МИД КНР слова главы государства. Он добавил, что в отношениях с другими странами Китай будет продолжать придерживаться взаимовыгодного подхода, шире открываться внешнему миру на высоком уровне и делиться выгодами от развития со всеми сторонами.

Си Цзиньпин подчеркнул, что экономическая глобализация может столкнуться с препятствиями, но историческая тенденция не изменится. «Разъединения и разрыва цепи» не существует, и единственным выбором являются открытость и сотрудничество, указал он.