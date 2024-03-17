Россия «не имеет права» ставить свои условия для мира в Украине, считает президент Чехии Петр Павел.

«Все предложения России до сих пор были фактически диктатом», — сказал он.

По его словам, пока невозможно себе представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении конфликта.

Чешский лидер убежден, что боевые действия закончатся либо поражением одной из воюющих сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей. Но до этой точки может пройти еще много времени. (BRIEF)