Президент Зеленский сообщил о договоренности с Чехией по созданию совместной школы F-16 в рамках авиационной коалиции. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в воскресенье, 4 мая, информирует Укринформ.

Школа будет расположена за пределами Украины.

«Сегодня мы с президентом Павелом, также наши представители на уровне наших правительств и военных обсуждают следующие шаги в развитии нашей авиационной коалиции, а именно создание украинско-чешской школы F-16. Очевидно, что на данный момент по соображениям безопасности мы не можем открыть такую базу в Украине. Российские удары продолжаются ежедневно, и поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы могли открыться за пределами Украины, и это будет», — рассказал Зеленский.

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что в рамках «чешской инициативы» по поставке снарядов Украине сейчас идет речь о поставках на 2026 год. Об этом Павел сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Праге в воскресенье, сообщает «Европейская правда». Чешский президент подтвердил, что в этом году в рамках «чешской инициативы» Украине надеются передать 1,8 млн артиллерийских боеприпасов. «В то же время, мы уже обсуждаем поставки боеприпасов в следующем году. Мы не можем исходить из того, что в этом году мы уже достигнем мира», – сказал чешский президент. Если же боевые действия удастся остановить, то, отметил Павел, Украина сможет пополнить этими боеприпасами свои запасы.

«Чешская республика пытается поставлять боеприпасы, это наша инициатива. Мы делаем все, чтобы на поле боя Россия не была настолько успешной. Мы знаем, что благодаря нашей инициативе удалось изменить ситуацию по отношению к России 1:2», — поделился президент Чехии.

Напомним, Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли в Чехию с официальным визитом.