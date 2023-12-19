Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам 2023 года.

Офис президента анонсировал мероприятие вчера, 18 декабря. От одного СМИ может быть аккредитовано 1 корреспондента, 1 оператора, 1 фотографа.кредитации», — добавили в ОП.

Из соображений безопасности точное время и локацию проведения пресс-конференции не называли вплоть до начала мероприятия.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, может ли Украина постепенно прийти к проигрышу в войне, Зеленский дал отриательный ответ.

«Нет… Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде, мы вышли», — сказал он.

По словам президента, сейчас у Украины «другая ситуация».