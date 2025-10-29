Израиль имеет право возобновлять боевые действия в секторе Газа в случае открытия огня по бойцам ЦАХАЛ (израильская армия обороны). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в самолете на пути из Японии в Южную Корею, передает ТАСС.

«У них есть право делать это», — подчеркнул он.

По мнению американского лидера, никаких существенных угроз перемирию в палестинском анклаве нет. Глава Белого дома отметил, что ХАМАС — «очень маленькая часть мира на Ближнем Востоке», и в случае нарушения движением режима прекращения огня множество стран, включая соседей по региону, примут меры для его уничтожения.