По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров».

«Их целью должна стать реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно, мы тоже видим это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование», — сказал Путин, подчеркнув, что «нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами».

«В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы [двум независимым государствам] просто не существует», — заключил российский лидер.