Власти Израиля считают видеозапись с израильскими заложниками, распространенную радикальной палестинской организацией ХАМАС, «жестокой психологической пропагандой». Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«Это жестокая психологическая пропаганда от ХАМАС — ИГ», — отмечается в тексте.

Нетаньяху затем лично обратился к заложницам, запечатленным на видео, и заверил, что делает все для их вызволения. «Я обнимаю вас. Наши сердца с вами и другими похищенными. Мы делаем все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести домой», — заявил премьер, слова которого привела канцелярия.

Активисты ХАМАС ранее разместили в сети видеообращение трех удерживаемых им заложниц к властям Израиля. Израильская газета Yedioth Ahronoth, комментируя появление видеообращения, указывает, что оно является «частью психологической войны», подчеркивая, что информации о том, где, когда и при каких обстоятельствах было снято данное видео, нет.