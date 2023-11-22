Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС могут начать обмен заложниками 23 ноября, если сделка будет одобрена правительством и Верховным судом Израиля. Об этом заявил Марк Регев, старший советник премьер-министра Израиля, в интервью британскому телеканалу Sky News.

Регев отметил, что переговоры в правительстве все еще продолжаются и окончательное одобрение необходимо получить. Голосование по этому вопросу может состояться в течение одного-двух часов после полного собрания правительства. Он также отметил, что родственники израильских жертв имеют право обратиться в израильский Верховный суд и оспорить освобождение тех, кто признан виновным в убийстве их близких.