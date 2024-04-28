ХАМАС обнародовала новое видео, на котором запечатлены двое заложников, похищенных в октябре прошлого года, сообщает в воскресенье, 28 апреля, агентство AFP. В трехминутном ролике показаны 64-летний Кит Сигел и 46-летний Омри Миран. Судя по кадрам, оба говорили под давлением боевиков. Из контекста следует, что видео было снято недавно. Миран сказал, что находится в плену уже 202 дня, а Сигел упомянул праздник Песах. Оба мужчины призывают власти Израиля и общественность достичь соглашения об освобождении пленников. «Продолжайте протестовать, чтобы сейчас было достигнуто соглашение», — сказал один из заложников.

Видеоролик заканчивается обращением террористов из ХАМАС. «Ваших нацистских лидеров не волнует судьба ваших пленных сыновей или их чувства. Делайте то, что необходимо, пока не стало слишком поздно», — говорят они.

Ранее на этой неделе ХАМАС опубликовал видеозапись, на которой запечатлен польский заложник Гирш Гольдберг. «Второй подобный ролик за три дня опубликован на фоне растущего давления на правительство, чтобы оно одобрило соглашение о перемирии и освобождении пленников», — прокомментировало публикацию издание The Times of Israel.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что военные продолжат преследовать ХАМАС до тех пор, пока не освободят всех заложников, похищенных в октябре прошлого года. Видео с Гиршем Гольдбергом он назвал «актом психологического террора».

Как отмечает The Times of Israel, участившиеся публикации подобных видео происходят на фоне активизации подготовки Израиля к наступлению на Рафах — последний крупный бастион Хамаса в секторе Газа. (DW)