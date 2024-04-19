«Право Украины на самооборону включает в себя также поражение легитимных военных целей за пределами страны».

Как сообщает #, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания Совета НАТО-Украина.

«Россия ведет агрессивную войну, она напала на своего соседа. Украина имеет право на самооборону, и это включает в себя также поражение легитимных военных целей за пределами страны. Уничтожение самолетов, атакующих Украину, является частью права Украины на самооборону», — сказал он.

Генсек НАТО заявил, что Украина обладает системами ПВО разного уровня, но этого недостаточно, ей нужно больше систем ПВО, и это должны быть комплексные системы.