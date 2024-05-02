Талибан договорился с Казахстаном и Туркменистаном о строительстве логистического центра на западе Афганистана, заявил и.о. министра торговли Афганистана Азизи в интервью Reuters.

Цель — превращение Афганистана в главный пункт для экспорта товаров, включая нефть из России в Южную Азию. Казахстан же намерен построить автомобильные и железные дороги через Афганистан, чтобы выйти к Персидскому заливу, отмечает агентство.

27 апреля в Кабуле состоялась трехсторонняя встреча Афганистан-Туркменистан-Казахстан по вопросам транспорта.