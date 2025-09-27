TRIPP – это бизнес-модель, согласованная между США и Арменией, которая будет действовать на территории Армении и включать десятки километров различных инфраструктурных объектов.

Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Он отметил, что этот маршрут будет иметь как региональное, так и глобальное значение и влияние.

«Таким образом, в соответствии с Вашингтонской декларацией по маршруту TRIPP, оглашенной в Вашингтоне 8 августа, открытие сообщений между Арменией и Азербайджаном для внутренних, двусторонних и международных перевозок будет осуществляться на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Это обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения и обеспечит взаимную выгоду для международного и межгосударственного общения», — добавил Пашинян.