Американская компания OpenAI предоставит правительству Украины бесплатный доступ к программе Daybreak на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она предназначена для поиска уязвимостей в цифровых системах и противодействия кибератакам на гражданскую инфраструктуру, включая больницы и электростанции. Через Daybreak Киев получит доступ к продвинутой модели GPT 5.6 Sol в специальной версии, которая позволяет быстро выявлять и устранять бреши в программном обеспечении.

В 2025 году украинская национальная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA зафиксировала почти 6000 кибератак. OpenAI объявила о сотрудничестве с ней 23 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Защита гражданской инфраструктуры означает ее оборону как от физических, так и от цифровых атак, чтобы люди могли продолжать жить, работать и пользоваться жизненно важными услугами», — заявил глава направления OpenAI for Countries Джордж Осборн.

Ранее конкурирующая с OpenAI компания Anthropic сообщала об использовании ее ИИ-системы Claude связанными с Россией хакерами для атак на украинские организации. Злоумышленники выгрузили содержимое почтовых ящиков как минимум двух производителей компонентов для беспилотников, атаковали производителя военных дронов и похитили комплект средств разработки его системы компьютерного зрения.

При этом у Украины есть ИИ-инструменты от других конкурентов OpenAI — например Google, отмечал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джейми МакКолл.

В мае стало известно, что Украина использует ИИ-программы главного поставщика Пентагона — IT-гиганта Palantir Technologies. Тогдашний министр обороны Михаил Федоров отмечал, что в результате этого сотрудничества была создана система детального анализа воздушных атак и внедрены решения для работы с большими объемами разведданных. Кроме того, технологии компании применяются при планировании deep strike операций — высокоточных дальнобойных ударов ВСУ по объектам в тылу России. (themoscowtimes.com)